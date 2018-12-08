«جراند هايبر» تفتتح المتجر الـ 53 في «الصناعية 1» بجبل علي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة ريجنسي، مشغل الهايبرماركات الرائد في المنطقة، عن افتتاح متجرها رقم 53 جراند هايبر، المنطقة الصناعية 1 في جبل علي - دبي، وتم هذا الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة المجموعة، شمس الدين بن محيي الدين، أمس في اجتماع الشركاء في جراند هايبر جبل علي، دبي.

ويعد جراند هايبر دبي هو أحد أكبر متاجر مجموعة ريجنسي في الإمارات، ويضم مركز

التسوق مواقف تتسع لأكثر من 300 سيارة، وستكون جراند هايبر ماركت المستأجر الرئيسي وسيكون في مركز التسوق العديد من المحلات ذات الماركات الرائدة في المجوهرات والصرافة والإلكترونيات والهواتف الجوالة والخدمات والساعات والأزياء، كما أن هناك صالة مأكولات تتسع لـ 150 ضيفاً جاهزة في مركز التسوق وسيفتح مشغلو المأكولات والمشروبات الرواد مطاعمهم قريباً. كما أن من المقرر افتتاح عيادة متكاملة في مركز التسوق قريباً.

وسوف تضم جراند هايبر ماركت قسم السوبر ماركت على الطابق الأرضي مع قسم شامل للفواكه والخضار. ويتم استيراد المنتجات الطازجة جواً بشكل حصري من مناطق حول العالم، مع اعتماد معايير جودة صارمة.

وتشهد متاجر جراند هايبر ماركت نمواً ثابتاً على مدى السنين مع دعم وثقة لا تضاهى من قاعدة عملائها المتنامية، وما زالت سلسلة البيع بالتجزئة تلبي احتياجات المواطنين والوافدين على حد سواء من تشكيلات المنتجات المرغوبة جداً لجودتها العالية وأسعارها التنافسية. ويتم تحويل فائدة كفاية الأسعار التي يكتسبها بائع التجزئة من خلال مشتريات المنتجات على نطاق واسع إلى المستهلك النهائي.