القطاع الرقمي الورقة الرابحة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة أن القطاع الرقمي هو الورقة الرابحة في فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، نظراً لأن دولة الإمارات تحتضن أكبر عملية تحول رقمي في منطقة الشرق الأوسط، وتتزامن تلك التحولات مع اتخاذ حكومة الدولة خطوات واسعة نحو التنويع الاقتصادي والاقتصاد القائم على المعرفة.

تطور

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، إن جميع القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات سوف تستفيد من التطور الرقمي المتسارع والذي سوف يظهر من خلال الشركات التقنية المشاركة في فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وأشار إلى أن الجهة المنظمة لمعرض إكسبو حرصت على تزويده بأفضل التقنيات التي سوف تبهر المشاركين وحرصت على إقامة شراكات مع أسماء عالمية لها بصماتها الرائدة في القطاع الرقمي، مشيرا إلى أن إبرام «إكسبو 2020 دبي» هذه الاتفاقيات يستهدف ربط الأشخاص والأجهزة في أي مكان وأي وقت بشكل آمن وموثوق وسهل.

تواصل

وأوضح أنه من المتوقع أن يستقطب الحدث الأكبر عالمياً الملايين من مختلف أنحاء العالم، ومن المهم بمكان أن يكون موقع الحدث الدولي مركزاً مناسباً للتواصل بين المشاركين والعمل على ربطهم بالعالم الخارجي بشكل سهل وآمن وسريع. وأشار إلى أن الشبكات الذكية تعمل على تسهيل الطريق للمستقبل الرقمي وتطوير عمليات رقمية غير مسبوقة في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، وذلك بفضل الشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، ويمثل ذلك إنجازاً جديداً للإمارات يؤكد ريادتها وصدارتها في تبني وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة.

الجيل الخامس

ومن المقرر أن توفر شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات الأكثر تطوراً لـ«إكسبو 2020 دبي» والملايين من زواره في أيام الذروة، وستكون هذه الشبكة مكوناً أساسياً في «الموقع الذكي» لإكسبو الذي سيقدم تجربة لا تنسى لملايين الزائرين والمشاركين.

ولفت من جانب آخر إلى أن قيمة سوق تقنية المعلومات الإماراتي حالياً يناهز 29 مليار درهم، وهو مرشح للنمو بمتوسط 5% خلال الفترة بين 2017 و 2022، وبحلول 2025 سيكون في منطقة الشرق الأوسط 160 مليون مستخدم رقمي، مما يعزز المساهمة في الاقتصاد الرقمي للمنطقة ليصل إلى حوالي 348.6 مليار درهم أو 3.8% من إجمالي ناتج الدخل المحلي.

وتعتبر رؤية الإمارات 2021 للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي ذات صلة وثيقة بالمجتمع، مثل جودة الحياة والسعادة، لذلك سيكون معرض «إكسبو 2020» في دبي واحداً من أهم محركات دعم التقنية لهذا العام.