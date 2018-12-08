تباين إغلاقات الأسهم مع استمرار مشتريات الأجانب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على ثلاث جلسات عقب عطلة «اليوم الوطني»، حيث ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات، فيما هبط سوق دبي تحت وطأة ضغوط بيعية استهدفت أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 2.23% إلى مستوى 4876.68 نقطة، بدعم مكاسب أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع، فيما هبط سوق دبي بنحو 3.3% إلى مستوى 2580.27 نقطة، نتيجة تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

ووصلت سيولة السوقين خلال ثلاث جلسات إلى 2.1 مليار درهم، منها 1.45 مليار في أبوظبي و653.36 مليوناً في دبي، وجرى تداول 849 مليون سهم موزعة بواقع 321.8 مليوناً في أبوظبي و527.27 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 16.9 ألف صفقة.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في السوقين بصافي استثمار 201.2 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 201.2 مليون درهم، منها 5.32 ملايين للعرب، و50.48 مليوناً للخليجيين و145.4 مليوناً للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في الثلاث جلسات على أسهم أبوظبي الأول والاتحاد العقارية وإشراق وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم الواحة كابيتال ودبي للاستثمار ومصرف عجمان وجي أف أتش.

أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك 3.02% مدعوماً بصعود أبوظبي الأول 3.82% وأبوظبي التجاري 3.18%، والاتحاد الوطني 1.09%، كما زاد قطاع الطاقة 0.96% بعد ارتفاع سهم دانة غاز 1.09% وطاقة 3.59%.

في المقابل انخفض قطاع العقار بنسبة 1.7% مع تراجع سهم الدار 1.25% وإشراق 6.42% ورأس الخيمة العقارية 0.2%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط مستقطباً نحو 782.1 مليون درهم تلاه سهم واحة الزاوية بسيولة قيمتها 321 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بقيمة 141.7 مليون درهم وكان سهم بنك الفجيرة الوطني الأكثر ارتفاعاً 15% تلاه سهم «بلدكو» بنسبة 10.23% ثم سهم أسمنت رأس الخيمة بنسبة 10.17%.

فيما كان سهم البنك التجاري الدولي الأكثر تراجعاً 9.32% إلى 0.66 درهم، تلاه سهم القدرة القابضة بنسبة 7.78% ليغلق عند 0.83 درهم، ثم سهم إشراق العقارية، ومنخفضاً بنسبة 6.42% ليقفل عند 0.51 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق العاصمة بصافي استثمار245.27 مليون درهم في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 245.27 مليون درهم منها مليونا درهم للعرب و77.64 مليوناً للخليجيين و165.57 مليوناً للمواطنين.

دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 6.12% مع هبوط إعمار العقارية 5.6% وأرابتك 4.48% وداماك 7.49% وديار 5.25% وإعمار للتطوير 4.24% وإعمار مولز 5.6% والاتحاد العقارية 16.4%، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.4% تحت وطأة نزول سهم دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بنحو 1.15% و1.96% على التوالي.

وانخفض قطاع الاستثمار 7.7% بفعل انخفاض سهم دبي للاستثمار 8.89% وسوق دبي المالي 6% وشعاع كابيتال 1%، وتراجع قطاع النقل 2.3% بعد تراجع العربية للطيران 1.96% وأرامكس 1.65% والخليج للملاحة 7.34%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي خلال 3 أيام، مستقطباً نحو 159.65 مليون درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بسيولة قدرها 82.2 مليون درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات 73 مليون درهم. وكان سهم غلفا للمياه الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15% مغلقاً عند 7.36 دراهم، تلاه سهم الإثمار 8.3% إلى 0.33 درهم، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري مرتفعاً 6.67% ليقفل عند 0.77 درهم، فيما كان الاتحاد العقارية الأكثر تراجعاً بنسبة 16.4% إلى 0.46 درهم، ثم سهم أملاك بنسبة 14.95% مغلقاً عند 0.35 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 8.89% إلى 1.23 درهم.

وكانت وجهة الشراء للمستثمرين الخليجيين والمواطنين في سوق دبي نحو الشراء بصافي استثمار 47.3 مليون درهم موزعة بواقع 27.15 مليوناً للخليجيين و20.17 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 47.3 مليون درهم، منها 3.27 ملايين للعرب، و44 مليوناً للأجانب.

محافظ

تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 167 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 22.16 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 167 مليون درهم، فيما مالوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 22.16 مليون درهم.