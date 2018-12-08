16.4 مليار دولار سوق الأمن التجاري إقليمياً 2024

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت دراسة لشركة الأبحاث «6 دبليو آر» أن حجم سوق منطقة الشرق الأوسط للأمن التجاري والحماية من الحرائق يصل إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.4 مليار دولار بحلول العام 2024.

تأتي نتائج تلك الدراسة قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ21 لمعرض «إنترسك» والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الشهر المقبل، وهو أكبر معرض متخصص لحلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم. وأشارت الدراسة الصادرة عن الشركة إلى أن الأمن التجاري، والذي يشمل المراقبة بالفيديو ومراقبة الوصول وكشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من حجم السوق.

وأكد منظمو المعرض على نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة.

ويغطي حدث الأيام الثلاثة السنوي، والذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، 7 أقسام هي الأمن التجاري؛ الحرائق والإنقاذ؛ الأمن البدني والمحيطي، السلامة والصحة؛ الأمن الداخلي والشرطة؛ أمن المعلومات والبيوت الذكية وأتمتة المباني. يأتي المعرض مع تسجيل الطلب الإقليمي على هذه الحلول نمو سنوي مركب 15% من عام 2018 إلى 2024.

الشركاء الدوليون

وقال أندرياس ركس، مدير معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: أكدت جمعية موردي الأمن المحيطي ومجلس السلامة الباكستاني أيضاً دعمهم لإنترسك 2019، إلى جانب أكثر من 35 شريكاً حكومياً دولياً رسمياً جمعيات تجارية ومؤسسات مهنية غير ربحية تهدف إلى تطوير صناعة الأمن والسلامة على مستوى العالم.

وأضاف أنه في ضوء مساحة المعرض وعدد العارضين والجمهور الذي يتوقع أن يزيد على 30,000 زائر من 120 دولة، نتوقع أن يكون معرض إنترسك 2019 أكبر معرض تجاري من نوعه في العالم، وهو ما يتأكد بمشاركة 15 جناحاً وطنياً إلى جانب جناح منطقة أونتاريو من كندا الذي يشارك لأول مرة.