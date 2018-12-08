بدء تداول «إي بي أم تيرمينالز» في بورصة البحرين غداً

المصدر: دبي - البيان

تبدأ شركة إي بي أم تيرمينالز البحرين التداول في بورصة البحرين غدا، وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في 13 ديسمبر المقبل، وستوفر شركة سيكو البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، خدمات استقرار السعر وصناعة السوق لشركة إي بي أم تيرمينالز البحرين بدءاً من تاريخ التداول.

وأظهرت الإحصائيات أن الطرح الأولي للاكتتاب العام في الشركة البالغة قيمته 11.880 مليون دينار بحريني، اجتذب نخبة واسعة من المستثمرين وحقق طلباً قوياً من جانب الشركات العائلية، ومديري الصناديق الاستثمارية الإقليمية والمحلية، وشركات التأمين والعديد من الأفراد والشركات المتنوعة من جميع أنحاء المنطقة.

وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «هذه النتائج المشجعة تؤكد مدى أهمية الاكتتاب وقدرته على جذب جميع فئات المستثمرين. كما يسلط الضوء مرة أخرى على مملكة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة توفر للمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة فرصاً جديدة للمساهمة بدور فعّال في مسيرة النمو التي تشهدها المملكة. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الموانئ والملاحة البحرية على الدعم المستمر.