«ريلام» تستحوذ على علامات تجارية تابعة لـ«كاجوال داينينغ غروب»

المصدر: دبي - البيان

استحوذت شركة «ريلام للاستثمار» الإماراتية على الحقوق الحصرية لاستغلال العلامة التجارية «كاجوال داينينغ غروب» المالكة لسلسلة مطاعم «لاس إيغواناس» و«بيلا إيتاليا» و«أوريل غراند براسييري» في الإمارات وهو ما يمهد الطريق أمام «ريلام للاستثمار» لافتتاح 11 مطعماً في الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال سلطان علي راشد لوتاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «ريلام للاستثمار»: «نحن لا نسعى لمجرد الحصول على علامة تجارية شهيرة، بل نريد أن نكتسب شركاء خبراء بارعين فيما يقومون به ويعكسون قيم شركتنا. لذلك وقع اختيارنا على «كاجوال داينينغ غروب» المتخصصة في خلق تجربة فريدة واستثنائية في قطاع المطاعم، ونحن على ثقة تامة بأننا سنحظى بطلب كبير على ما تقدمه سلسلة مطاعمها في الإمارات في ظل تزايد الاهتمام بمذاق المطبخ الأوروبي.