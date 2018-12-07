«فوربس»: طيران الإمارات من أكثر الشركات العالمية راحة للركاب

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة فوربس أن طيران الإمارات تعد من أفضل خطوط الطيران العالمية راحة للركاب. وأشارت إلى أن طائرات بوينغ 777 وإيرباص إيه 380 التي تشغلها طيران الإمارات بها درجة أولى توفر أفضل الخدمات، لكن بها أيضاً درجة اقتصادية من الأفضل في العالم.

وقالت المجلة الاقتصادية العالمية إن أسطول طيران الإمارات يتكون من بوينغ 777 وإيرباص إيه 380 فقط، ويتم تحية الركاب بصندوق من أدوات الراحة عند دخول الطائرة، ولديهم أكبر قائمة ترفيهية للاختيار منها، ويتراوح عرض المقعد بين 32 و 34 بوصة. وتوفر الشركة خدمة واي فاي على جميع رحلاتها.