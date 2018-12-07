«روّاد» تُعزّز التعاون مع مركز الشارقة للاتصال

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، أخيراً، اجتماعاً مع مديري ومسؤولي مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

حضر الاجتماع خليل المنصوري، عضو مجلس إدارة «رواد»، وتم خلاله التعريف بطبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تم الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للاتصال والأهداف التي أنشئ من أجلها.

وقال خليل المنصوري: «تحرص مؤسسة رواد بشكل دائم على تعزيز علاقتها مع كافة الجهات الحكومية في الشارقة، ويصب تعاوننا مع مركز الشارقة للاتصال في هذا الجانب».