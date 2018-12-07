قطاع الأعمال يستحوذ على تجارة أبوظبي غير النفطية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء أمس عن استحواذ قطاع الأعمال -الشركات الوطنية والأجنبية على تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية، حيث هيمن على 97.6% من صادرات الإمارة و96.5% من وارداتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بينما تقاسم قطاع الأفراد والحكومة النسبة المتبقية.

وأكد التقرير أن إجمالي صادرات الشركات العاملة في أبوظبي ــ الوطنية والأجنبية تجاوز 13 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تشكل 97.6% من إجمالي صادرات الإمارة البالغة 13.36 مليار درهم، بينما بلغت صادرت الشركات الحكومية نحو 42 مليون درهم تشكل نسبة 0.3% والأفراد 274 مليون درهم شكلت 2.1%.

وكشف التقرير عن أن قطاع الأعمال «الشركات» استورد سلعاً بقيمة 27.8 مليار درهم تشكل نسبة 96.5% من إجمالي واردات إمارة أبوظبي البالغة بنهاية الربع الثالث 28.81 مليار درهم، بينما استورد قطاع الأفراد بنحو 135 مليون درهم تشكل نسبة 0.5%. واستوردت المؤسسات الحكومية بنحو 876 مليون درهم تشكل نسبة 3%.

وأكد التقرير أن السعودية جاءت على قائمة أهم الشركاء التجاريين المصدرين لقطاع الأعمال «الشركات» بقيمة 1.7 مليار درهم تلتها الصين بقيمة 1.5 مليار درهم ثم الولايات المتحدة بقيمة 863 مليون درهم ثم الكويت 857 مليون درهم ثم الهند بقيمة 774 مليون درهم، بينما جاءت كوريا الجنوبية على قائمة أهم الشركاء التجاريين الموردين لقطاع الأعمال بقيمة 4.1 مليارات درهم ثم السعودية بقيمة 2.9 مليار درهم ثم أميركا بقيمة 2.6 مليار درهم ثم اليابان بقيمة 2.5 مليار درهم ثم الصين بقيمة 1.5 مليار درهم.

سلع

ونوه التقرير بأن أبرز سلع صادرات قطاع الأعمال تمثلت في العربات ومعدات النقل والبواخر تليها المعادن ثم اللدائن والمطاط، بينما تمثلت أبرز سلع الأفراد في اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحيوانات الحية والعربات، أما الحكومة فقد كان أبرز سلعها العربات والأجهزة البصرية والخشب والفلين.

وعلى صعيد سلع الواردات، استورد قطاع الأعمال المعادن العادية ومصنوعاتها والآلات الكهربية وأجهزة التسجيل، بينما تمثلت أبرز سلع الواردات لقطاع الأفراد في المواد النسيجية ومصنوعاتها والحيوانات الحية والعربات، أما أبرز واردات الحكومة فكانت في التحف الفنية والأثرية وأجهزة التسجيل والصوت ومعدات النقل.

وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 دول للصادرات لقطاع الأفراد تمثلت في بنغلاديش والهند والسعودية وعمان والأردن بينما جاءت السعودية في الترتيب الأول لقطاع الأعمال وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الأول لقطاع الحكومة تليها فرنسا وألمانيا ومصر والمملكة المتحدة.

وعلى مستوى الواردات جاءت اليابان في الترتيب الأول لقطاع الأفراد بينما حلت كوريا الجنوبية في الترتيب الأول لقطاع الأعمال وفرنسا لقطاع الحكومة. وذكر التقرير أن الأغذية والحيوانات الحية تصدرت الترتيب الأول لصادرات وواردات القطاعات الثلاثة (الأعمال والحكومة والأفراد).

الربع الثالث

بلغـت القيمة الإجمالية لمجموع صادرات أبوظبي 13.4 مليار درهم خلال الربـع الثالث من عام 2018 بزيادة نسبتها نحو 41 % مقارنة مع 9.5 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2017. وجاءت حصيلة الارتفاع في قيمة الصادرات بدعم من قطاع الأعمال، الذي بلغت قيمة صادراته 3.7 مليارات درهم بنمو نسبته 39.9% على المستوى السنوي.

وارتفع أيضاً معدل نمو مجموع الصادرات بنسبة 13.3% خلال الربـع الثالث من عام 2018، وذلك نتيجة زيادة إجمالي قيمة الصادرات بمقدار 1.6 مليار درهم عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2018. أما القيمة الإجمالية للواردات فقد بلغت 28.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2018 بنمو نسبته 10.2% مقارنة مع 26.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2017. أبوظبي - وام