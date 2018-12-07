2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.2 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 1.3 مليار درهم من خلال 196 إجراء.

وتم تسجيل 413 مبايعة بقيمة 900 مليون درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و348 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم بمنطقة الورقاء الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.3 مليار درهم منها 75 رهن أراض بقيمة 1 مليار درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 474 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.

كانت التصرفات العقارية حققت أمس ما يزيد على مليار درهم، حيث تم تسجيل 143 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و119 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون درهم.