دبي تشهد إطلاق شركة هندية موقع «شوب ري دوت كوم»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت دبي مؤخراً إطلاق موقع التسوق «شوب ري دوت كوم» الذي تقوم على تشغيله وإدارته شركة دولية تـقوم بعمليات الـشحن ودمج الـطرود والإرساليات عبر الإنترنت وتتخذ مـن مدينة بنغالور بالهند مقراً لها. وقامت سفيرة العلامة التجارية بريا ماني راج وهي ممثلة هندية وزوجها مصطفى راج، وهو رجل أعمال هـندي، بإطلاق الموقع خلال فعالية أقيمت بفـندق فـلورا إن بدبي.

وتـأسـست شـركـة «شوب ري» فـي أكتوبر 2016 لكي تـكون بمثابة مُزود عـنوان شحن هـندي افـتراضي، يعمل عـلى تمكيـن الهنود غـير المقيميـن بالهند علـى التسوق من الهند. وقامت الشركـة بتلبية طلبات بقيمة 20 مليون روبية هندية فـي فئات تشمل الملابس التقليدية، الحلى والمجوهـرات، والأحذية، والمشغولات اليدوية، وأدوات ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، ومستلزمات وملحقـات السيارات وغيرها.

ومنذ بداية المشروع، تـلقـت الشركة استجابة كبيرة مـن جميع أنحاء العالـم بما فـي ذلـك منطقة الشرق الأوسط، لذا كان من المهم أن يتم الإطلاق الرسمي للشركة وتدشيـن موقعها الإلكتروني من دبي، أرض الأحلام والفرص.