«سيتي ماكس رأس الخيمة» يطرح عروض الإقامة الشتوية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أطلقت «سيتي ماكس» علامة الفنادق من الفئة المتوسطة، عرضاً لقضاء إجازة مميزة في موسم الشتاء، وذلك بمناسبة افتتاح أول فندق تابع لها في رأس الخيمة. حيث كشفت الوجهة عن أسعار تبدأ من 199 درهماً لليلة الواحدة عند الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني citymaxhotels.com قبل 19 ديسمبر، وذلك للإقامة حتى30 أبريل 2019.

ويضمن الفندق لضيوفه إقامة مريحة بعيداً عن صخب المدينة، متيحاً لهم فرصة الاسترخاء والراحة والاستمتاع بخيارات مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي. ويضم فندق الثلاث نجوم 204 غرف تتضمن غرفاً عائليةً متصلة وأسرّة من قياس كوين وغرفاً يسهل الوصول إليها من قبل الضيوف الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

وتتمتع كلّ غرفة بإطلالة إمّا على الخور أو على الجبل، بالإضافة إلى اتصال مجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكي وشاشة تلفاز LCD وثلاجة صغيرة. كما يضم الفندق مرافق أخرى من بينها حوض سباحة على السطح ونادٍ للياقة البدنية وشاطئ خاص بالقرب من الفندق. ويقع الفندق في منطقة النخيل بالقرب من الخور، وعلى مقربة من أكبر مراكز التسوق.