«أراضي دبي» تنظم مؤتمر مديري جمعيات الملاك في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا، مع ذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري وذراعها التعليمي معهد دبي العقاري، مؤتمر مدراء جمعيات الملاك في الشرق الأوسط. حضر المؤتمر وفود من دول العالم، وأبرزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التقدم الذي أحرزته طوال مسيرتها لدعم عمليات جمعيات الملاك في الإمارة.

وقالت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: لعب المعهد دورًا مهمًا في دعم قطاع جمعيات الملاك، خاصة من خلال ارتباطه بالعديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، لتصميم برامج ودورات تدريبية عالمية المستوى تسهم في تعزيز مهارات مديري جمعيات الملاك وموظفيها التنفيذيين.

وعلى هامش المؤتمر، كرّم معهد جمعيات الملاك في الولايات المتحدة أراضي دبي، ومعهد دبي العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، تقديرًا لشراكاتهم الإستراتيجية الدائمة لنشر الوعي والثقافة العقارية في السوق العقاري.