إعلان الفائزين بتحدي الأعمال في جامعة كورتين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

اختتمت جامعة كورتين في دبي، إحدى أعرق الجامعات الأسترالية، تحدي الأعمال لعام 2018 وهي المسابقة التي فاز بها فريق ليكان من مدرسة دلهي الخاصة بالبطولة. وركز التحدي هذا العام على تكنولوجيا بلوك تشاين ونظّمت النهائيات في معهد الإمارات للصيرفة والمالية في مدينة دبي الأكاديمية تخللها حالات واقعية من عالم الأعمال قام الطلبة بتقديمها أمام لجنة التحكيم. واحتل فريقا سينرجي من مدرسة جيمس أور أون إنديان سكول دبي وفريق بلوك تشاين هيدز من مدرسة راحة الدولية أبوظبي المرتبتين الثانية والثالثة.

وللمرة الأولى شهد التحدي بدورته الخامسة تقديم جوائز خاصة من رعاة الفعالية. وشهد تحدي كأس الأعمال من جامعة كورتين منافسة شديدة بين المدارس في إطار مبادرة تستهدف تعريف تلاميذ المدارس بعالم الأعمال منذ نعومة أظافرهم. وطلب إلى التلاميذ النظر في حالات واقعية من عالم الأعمال ووضع حلول مبتكرة لها.

وسيتم تنظيم تحدّي كأس الأعمال 2019 تحت عنوان الذكاء الاصطناعي.