«أدنوك للتوزيع» تدشّن عملياتها في السعودية بافتتاح محطتي خدمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دشنت «أدنوك للتوزيع»، أمس، عملياتها في السعودية، بافتتاح محطتي خدمة جديدتين تابعتين لها، هذا الأسبوع، إحداهما قرب العاصمة الرياض، والأخرى في المنطقة الشرقية، في خطوة تؤشر لتحقيق الشركة للمرحلة الأولى من التزامها، الذي أعلنت عنه خلال الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر 2017، بهدف نمو وتوسيع نطاق أعمالها، ليس في دولة الإمارات فحسب، بل والعالم، كما تدرس الشركة حالياً، عدداً من الخيارات المطروحة لنمو وتوسعة عملياتها دولياً.

وتقع محطة الخدمة الأولى على طريق الرياض-الدمام السريع، وتبعد حوالي 40 كيلومتراً عن العاصمة الرياض، بينما تقع المحطة الثانية في مدينة الهفوف، في محافظة الأحساء.

وشهدت المحطتان عمليات إعادة بناء واسعة النطاق، بما يجعلها تتماشى مع المعايير التشغيلية، وقواعد ومتطلبات العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى العملاء بنفس مستويات الخدمة المتميزة المطبقة في محطات خدمة الشركة في دولة الإمارات.

لحظات فارقة

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يعد افتتاح المحطتين الجديدتين في السعودية، من اللحظات الفارقة في تاريخ "أدنوك للتوزيع"، كونهما أولى خطواتنا نحو نمو وتوسعة نطاق عمليات الشركة على الصعيد الدولي. لقد وعدنا مساهمينا بتحقيق ذلك العام الماضي، ويأتي تدشين المحطتين، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها المنشودة.

وأوضح أن افتتاح المحطتين في المملكة، يمثل أهمية كبيرة، لتمكيننا من التواصل المباشر مع المستهلك السعودي، مع إمكانية تقديم خدمات خاصة لهذا السوق المهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع مواصلة سعينا لدراسة الخيارات المتاحة لنمو وتوسعة عملياتنا. ونحن على قناعة بأن علامتنا التجارية ومستوى خدماتنا ونهجنا المتبع في أخلاقيات العمل، من العوامل التي ستسهم في تعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة، وخدمات التزود بالوقود في المملكة، ونأمل أن يسهم دخولنا للسوق السعودي، في توثيق الروابط التجارية والثقافية بين البلدين الشقيقين».

خفض أسعار خام مربان إلى آسيا

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس إنها حددت بأثر رجعي سعر بيع خامها القياسي مربان لشهر نوفمبر عند 68 دولاراً للبرميل.

وتظهر حسابات رويترز أنه بذلك تصبح علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان فوق الأسعار المعروضة لخام دبي 2.44 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

ويتماشى الخفض مع توقعات السوق، لكنّ متعاملين قالوا إنه سيتعين على «أدنوك» أن تخفض علاوة مربان إلى الأسعار المعروضة لخام دبي على مدى شهرين آخرين لكي تظل أسعارها تنافسية مقابل سعر الخام العربي الخفيف جداً السعودي الذي جرى تسعيره عند 75 سنتاً فوق الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي لشهر يناير. دبي - سنغافورة - رويترز