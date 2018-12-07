أحمد بن سعيد يزيح الستار عن «من قلب زايد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بإزاحة الستار عن عمل فني إبداعي حمل اسم «من قلب زايد».

وتحيي اللوحة، وهي من تصميم وإبداع الفنان الفلبيني المقيم في دبي «إيلي غراف»، تراث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات، الذي لا يزال يلهم أجيال الحاضر والمستقبل. وتُعرض اللوحة بشكل دائم في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في إطار العديد من المبادرات احتفالاً بـ«عام زايد». وتجسد لوحة «من قلب زايد» رؤية المغفور له الشيخ زايد، ونظرته الثاقبة التي كانت تتطلع دوماً إلى المستقبل. ويرمز البشت الذي يرتديه إلى العزة والكرامة، في حين يشكّل الزري خريطة الدولة، مع التركيز على دبي، منطلق ومركز شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة التي تغطي العالم.

تقنيات

واعتمد في تصميم اللوحة مجموعة متنوعة من التقنيات والمواد، واستخدم إيلي غراف طلاء الأكريليك، واستغرق 20 يوماً لإنجاز العمل. واستلهمت ألوان اللوحة من تدرج الألوان الرملية، كما استخدمت أوراق الذهب التي ترمز إلى تطريز البشت الإماراتي التقليدي.

مشاريع مستقبلية

يذكر أن إيلي غراف فنان معروف، يقيم في دبي منذ عشر سنوات، ويستلهم أعماله من الهندسة المعمارية والمشاريع المستقبلية لدولة الإمارات.

وقد وضع مفاهيم العديد من الأعمال الفنية مثل غلاف كتاب «المسيرة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما كُلف من وزارة التعليم الإماراتية بإعداد أغلفة بعض كتب المقررات المدرسية لعام 2018.