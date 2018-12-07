الإمارات الأفضل في الاستثمار والسياحة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

قالت مجلة كاسكيد إنفستمنت الإلكترونية المعنية بأخبار الاقتصاد والاستثمار: إن الإمارات هي الأفضل للمستثمرين من أنحاء العالم. وأن السائحين يقصدون الإمارات على مدار العام للاستمتاع بشواطئها ومراكز التسوق فيها ورحلات السفاري، ويجذبهم إليها بنيتها التحتية القوية. مشيرة إلى أن هناك فرصا للنمو السياحي السريع والقوي، ما يجعل الاستثمار يأتي بعائد مرتفع.

وأضافت إن هناك أسبابا تدعو إلى اختيار الإمارات للاستثمار فيها. وتشمل تلك الأسباب أنه ليس هناك رسوم أو ضرائب على الاستثمار في العقارات في دبي مثلا، وتعود العقارات بعائدات مرتفعة مقارنة بمدن العالم. كما أن الإمارات تزخر بالمناطق الاقتصادية الخاصة المخصصة للأجانب، وهي تتيح الفرصة للتملك الحر 100%. وليس هناك ضرائب في الإمارات على الدخل أو الأرباح.

ومع نمو المشاريع السريع والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، هناك طلب مرتفع على الإسكان. وأخيرا فإن إسلوب الحياة الراقي في دبي خاصة، والإمارات عامة، يناسب مختلف الجنسيات.