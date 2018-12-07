«تنظيم الاتصالات» تدعو للحفاظ على سرية البيانات

المصدر: أبوظبي -البيان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مستخدمي الهواتف الذكية إلى ضرورة تقليل المعلومات التي تظهر على شاشة الهواتف بعد إقفالها بهدف الحفاظ على سرية البيانات والرسائل الخاصة. وأضافت في نشرة توعوية جديدة أمس بعنوان «حافظ على سرية رسائلك»، إن مستخدمي الهواتف الذكية يستطيعون إخفاء البيانات التي تظهر على الشاشة باستخدام خيار معاينة الرسالة من الهاتف.

وتسعي الهيئة من خلال فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي الذي تأسس في عام 2008 إلى زيادة وعي مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية في الدولة من خلال نشرات توعوية وتحذيرية لتجنب وقوعهم في عمليات احتيال أو قرصنة. وتستهدف الهيئة بالأساس تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة من مخاطر واختراقات الإنترنت وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.