«اللولو» تفتتح سابع «هايبرماركت» بالبحرين

المصدر: Ⅶ المنامة - البيان

وسعت مجموعة لولو تواجدها في مملكة البحرين بافتتاح أحدث فروعها في مجمع الأتريوم بمنطقة سار، والذي يعد الفرع السابع في البلاد، وافتتح الفرع تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، وبحضور رئيس ديوان ولي العهد، الشيخ خليفة بن دعيج، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات في مملكة البحرين، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، ووزير العمل، جميل حميدان ووزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد وعدد من كبار الشخصيات.

ويغطي الفرع مساحة تصل إلى 10 آلاف قدم مربع، بحيث يقدم أحدث مفاهيم التجزئة بجانب التكنولوجيا الحديثة من أجل تسهيل عملية التسوق والعرض. ويوفر لولوهايبرماركت مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة والسعر المناسب تحت سقف واحد. كما يقدم الفرع بمناسبة الافتتاح عروضا ترويجية تشمل مجموعة من المنتجات .

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، يوسف علي محمد مسليَم خلال الافتتاح «يعد افتتاح الفرع 156 للولوهايبرماركت على مستوى العالم والسابع في مملكة البحرين مصدر فخر كبير بالنسبة لنا. إنها دلالة على ثقتنا الراسخة بمستقبل البحرين المشرق والتزامنا بأن نكون جزءا من تقدم المملكة».

وأضاف : يبلغ حجم استثماراتنا في مملكة البحرين ما يقارب 125 مليون دينار بحريني تتوزع على 7 من هايبرماركت ومجمع تجاري واحد. كما أن مركزنا اللوجيستي المتطور، المخصص للتوزيع داخل البلاد والممتد على مساحة تصل إلى 400 ألف قدم مربع، لا يدعم التوسع في تجارة التجزئة فقط بل يساهم في ضمان الأمن الغذائي.