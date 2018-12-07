«دامياني» تقدم صياغة جديدة لمجوهرات دي.سايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تقدم علامة «دامياني» صياغات جديدة بديعة لمجموعتها من مجوهرات «دي.سايد»، وتظهر الأبعاد الدائرية في مكانتها الرمزية بإيحاءات من الديمومة الحياتية والرغبة بالانصهار في بوتقة روحية واحدة. وأثرت «دامياني» المجموعة بإضافات حيوية مرحة على شكل قلادات وأساور وأقراط.

وأي قطعة من هذه المجموعة هدية رائعة سواء من خلال القطع المشرقة بأمّ اللؤلؤ، أو الهياكل المتألقة بمعدن المالاكيت الأخضر والمزدانة بخطوط جانبية انسيابية، أو حتى عبر المجوهرات التي تبوح بجمال التدرجات اللونية الداكنة لحجر اللازورد الأزرق والعقيق اليماني الأسود والممزوجة مع الذهب والألماس. وتظهر في المجموعة أقراص دائرية مشرقة بألوان حيوية تستحضر معها لحظات استثنائية من السعادة، نجدها في الهياكل الطويلة والنحيلة لقلادات سوتوار العريقة، والأقراط المتدلية أو تلك التي تتماهى مع شكل الأذن، كما تكتمل معها القيم الجمالية الأنيقة لتصاميم الأساور والخلخالات.

وتم إطلاق مجوهرات «دي.ساي» عام 2001 في فالنزا الواقعة في الشمال الإيطالي بوحي من ابتكارات نجم هوليوود الفنان براد بيت، وقام بإبداعها نخبة الصاغة العاملين لدى دار «دامياني»، وتجسّد المجموعة عبر ما تحتويه من عناصر مشرقة بالذهب الأبيض والذهب الأصفر والذهب الوردي المشاعر الحقيقية للمرأة، وتعبّر عن شغفها الحالي بالانطلاق والبهجة.