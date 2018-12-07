«مِراس» تطرح بطاقة الهدايا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «مِراس» إطلاق «بطاقة الهدايا» الجديدة التي تتيح تقديم باقة متنوعة من التجارب الحافلة بالبهجة والمرح. وتعد «بطاقة الهدايا» بديلاً سهل الاستخدام عن الدفع النقدي، وتوفر فرصاً أكثر لقضاء أوقات من المرح والإثارة في كل جولة، ويمكن استخدامها في جميع وجهات «مِراس»، بالإضافة إلى «قصر السلطان» و«نيكي بييتش»، و«دبي باركس آند ريزورتس» و«سكاي دايف دبي» و«إن فلايت دبي» و«إكس دبي». وتفتح البطاقة الجديدة عالماً واسعاً من التجارب الرائعة في دبي طوال 12 شهراً متواصلة. وتشمل مجموعة خيارات متنوعة مثل التسوق في «ذا أوتلت فيليدج»، التعرف إلى ذكريات الماضي في الحي التاريخي في «السيف»، واستكشاف تنوع الطبيعة الاستوائية في «ذا جرين بلانيت»، أو الاستمتاع بيوم من الاسترخاء على شاطئ «ذا بييتش»، والعديد من الخيارات الأخرى.

كما توفر البطاقة إمكانية الحصول على خصومات ومزايا رائعة في عدد من أفضل تجارب الحياة العصرية في دبي. ويمكن للعملاء شراء «بطاقة الهدايا» في جميع وجهات «مِراس»، ويشمل ذلك «سيتي ووك» و«بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» و«بلوواترز» و«ذا بييتش». كما يمكنهم شراء البطاقة عبر الإنترنت من خلال الموقع.meraasgiftcard.com

ويمكن تفعيل البطاقة متعددة الاستخدامات عن طريق التسجيل، وتعبئتها لمرة واحدة بمبالغ تتراوح بين 50 درهماً و3,750 درهماً عند شرائها عبر الإنترنت، وحتى 37,500 درهم عند شرائها من الوجهات. ويمكن بسهولة التحقق من الرصيد المتوفر عبر الإنترنت. وتوفر البطاقة بالتعاون مع «فيزا» تجربة دفع آمنة وسلسة لعملاء «مِراس» في مختلف وجهاتها، باستخدام رمز سري من 4 أرقام.

وأشار تقرير مؤسسة PayNXT360 للأبحاث والاستشارات، أن إنفاق العملاء على مشتريات بطاقات الهدايا في الإمارات بتوقع أن يصل إلى 5.52 مليارات درهم بحلول عام 2020.