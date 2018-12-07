قائمة من الخيارات من «بياجيه» مع اقتراب نهاية العام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تقدم بياجيه قائمتها المنوعة للأعياد مع اقتراب نهاية العام. وتتضمن القائمة مجوهرات بوسيشن من الأساور المرصّعة، والقلائد الأنيقة، إلى الخواتم.

وهناك أيضاً وردة بياجيه التي قطفت من بلاد العجائب الشتوية.. ملكة الزهور هذه المتلألئة في الثلج، تم تخليدها بالذهب الأبيض والماس لتكون هدية مثالية. وفي ملتقى الطرق بين تصميم المجوهرات وصنع الساعات، تقف هناك «لايملايت غالا» لتتحدى دوامة الزمن بخطوطها الأنيقة المرصّعة بماسات البريلينت.

كذلك تقدم بياجيه ساعات ألتيبلانو، التي تُعد إنجازاً رائعاً في ميدان صناعة الساعات الفائقة الرقة. وتقدم ساعة إكستريملي لايدي.. ساعة بيضاوية الشكل، مستوحاة من ساعة بياجيه الأيقونية التي كانت تملكها جاكي كينيدي، هي مصنوعة من الذهب الوردي مرصعة بحبيبات الألماس الفاخرة تتميز بميناء من الياقوت. وهناك ساعة بياجيه بولو.

وتحرص بياجيه على مزاوجة المجوهرات الراقية مع الساعات الفاخرة عالية الدقة، وتقدم أيضاً قلادة تلتقط باقة من أشعة الشمس ونورها ثم تعيد نشرها لتشكّل مشهداً إبداعياً مشعاً، قطعة ذهبية مرهفة مرصعة برش من الماس. وتتميز بياجيه بتاريخ عريق يمتد على 140 سنة، قدمت خلاله جواهر فريدة من نوعها تتماشى مع العصر، وساعات استثنائية لتصبح اليوم واحدة من أهم صانعي الساعات والمجوهرات الراقية في العالم.