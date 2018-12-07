مجموعة «كاريرا» من تاغ هوير تعتمد الكربون

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تقدّم تاغ هوير 3 ساعات من مجموعة كاريرا جديدة مصنوعة من الكربون. والطرازات الثلاثة مطروحة بإصدار محدود. وحظيت مجموعة كاريرا من تاغ هوير بالإعجاب، ليس بسبب سمعتها وروابطها بعالم سباق السيارات فحسب، بل من أجل ساعات مجموعاته المجهّزة بأحدث التقنيات المتطورة أيضاً. وتطرح تاغ هوير الساعات الجديدة من بينها ساعة مجهّزة بآلية توربيون، وجميعها مصنوعة من مادة الكربون النادرة وخفيفة الوزن.

وأول هذه الطرازات تاغ هوير كاريرا توربيون فانتوم واسم هذا التوربيون فانتوم (الشبح) مستمدّ من اللون الأسود القاتم للأجزاء الميكانيكية الموجودة في صميمه.

وهناك تاغ هوير كاريرا كاربون بالذهب الوردي أو الروديوم الأزرق. وصُمِّم هذان الطرازان للمولعين بالسرعة والسائقين الجريئين، وتتميّز إحدى هاتين الساعتين بمزْج جذاب من الذهب الوردي والكربون. وتم تزيين مينائها الأسود بمؤشرات وعقارب مطلية بالذهب الوردي، كما صُنِعَت عرواتها من الذهب الوردي بعيار 18 (قيراط). وتتميّز نظيرتها بلمسات أنيقة من الأزرق على الميناء الفرعي المطلي باللكر وعلى عقرب الثواني المركزي والمؤشرات وعداد الثواني الصغير عند موضع الساعة 6. وهذه الطرازات متاحة حصرياً في متاجر تاغ هوير وعلى موقع العلامة الإلكتروني.tagheuer.com