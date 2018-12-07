«لوتاه لتطوير العقارات» تطلق حملة لدعم المتزوجين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «لوتاه لتطوير العقارات»، أمس إطلاق مسابقة مجتمعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف الأفراد المتزوجين المقيمين في الإمارات، ويمكن للمتزوجين المقيمين في الدولة الاشتراك في المسابقة عبر تحميل صورة أو مقطع فيديو يصفون فيه المعايير، التي تجعل من المنزل الجديد بيتاً دافئاً للأسرة، ونشره على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #LivinwithLootah. وبصورة تلقائية، سيحظى أول 150 مشاركاً على قسيمة بقيمة 100 درهم يمكنهم إنفاقها في «سوق إكسترا»، سلسلة مراكز التسوق المجتمعية في الإمارات والراعي الرئيس لمسابقة «لوتاه لتطوير العقارات».

وستقوم لجنة التحكيم في الشركة باختيار أفضل 10 مشاركات لترشيحها للقائمة القصيرة، وسيتم الإعلان عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، يلي ذلك استطلاع يتيح لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إمكانية التصويت لاختيار الفائز بالجائزة الكبرى والوصفاء في المراكز الأربعة التالية، الذين سيحصل كل منهم على قسيمة بقيمة 1250 درهماً لإنفاقها في «سوق إكسترا».

وقال مصطفى جاسم مدير المبيعات والتسويق في شركة لوتاه لتطوير العقارات: انطلاقاً من دعمها المتواصل لخطة «دبي 2021» الرامية إلى تعزيز البيئة الحضرية وإثراء تجربة حياة سكان الإمارة، تخصص الشركة جانباً كبيراً من التركيز على ابتكار سبل جديدة ومبتكرة لرد الجميل للمجتمع ونشر التجربة السكنية المتميزة التي توفرها لعملائها. وحملتنا الجديدة تأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم مجتمعنا المحلي بكل أطيافه، لا سيما الشباب منهم عبر مساعدتهم في بداية رحلتهم ومنحهم فرصة تجربة المعيشة في واحد من مجمعاتنا السكنية بدبي.

وقال بن غانلي، الرئيس التنفيذي في «سوق إكسترا»: يسعدنا التعاون مع لوتاه لتطوير العقارات في حملتها بشعار «البدايات الجديدة» والتي تستوحي مفهومها من الرحلة التي تبدأها الأسر الجديدة في خوض تجارب جديدة تبقى حاضرة في أذهانها.