«تومز» تطرح مجموعة الخريف والشتاء 2018

المصدر: دبي- البيان

طرحت علامة تومز مجموعة الخريف والشتاء 2018 الجديدة. واستمدت العلامة مجموعتها من الأحذية للرجال، النساء والأطفال من رحلة لثنائي شاب من شمال كاليفورنيا، جنوباً على طريق بان أميركان متوجهين إلى باتاغونيا بسيارة كلاسيكية. ومن هذه الاستكشافات والأماكن التي زارها الثنائي المغامر، تأتي المجموعة الجديدة بتفاصيل مصممة يدوياً، مع أنماط جذابة ومواد عالية الجودة.

وتقدم «تومز» أحذية رائعة مثل «باكستون»، وهو حذاء منبسط مصمم بإتقان ليمنح الراحة المثالية. وأحذية «ريو» و«بالبوا» تمزج بين الأحذية الرياضية وأحذية اللوفرز المنبسطة. وتقدم العلامة لهذا الموسم أيضاً أحذية «هاثورن» و«إيسمي» المصممة بحرفية من الجلد عالي الجودة والسويدي التي تشبه إلى حد بعيد أحذية تم اكتشافها خلال رحلة في العاصمة الأرجنتينية «بوينس آيرس» والمناطق المحيطة بها. وتتميز مجموعة أحذية «فينيس» بتصاميمها من الصوف الفاخر، بينما تأتي الشباشب والنعال بتصاميم مكسوة ومبطنة بشكل متقن وأنيق إضافة إلى الشرابات الصوفية كروية الشكل لتمنح جذابية وراحة إضافية مفعمة بالدفء. وقدمت تومز إلى الآن ما يقارب 75 مليون زوج من الأحذية لمن لعشاق الموضة العصرية.