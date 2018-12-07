«ستيف مادن» تطلق حملة «روّاد الأعمال العصاميّين» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «ستيف مادن» حملة «روّاد الأعمال العصاميّين- دبي» التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم العمل الجاد والمثابرة لرجال الأعمال. وتعد دبي ثاني سوق يستضيف حملة «ستيف مادن لرواد الأعمال العصاميين» بعد طرحها لأول مرة في نيويورك عام 2016.

وبدأت الحملة في نيويورك لتكريم وتشجيع رواد أعمال آخرين على طريقهم إلى النجاح ولمشاركتهم مفاهيمهم فيما يتعلق بالعصامية وصنع الذات. واختارت الحملة منتصف نوفمبر باختيار 5 رجال أعمال رياديين ديناميكيين، لهم تأثيرهم الخاص في مجالاتهم في المنطقة. وتتكون القائمة النهائية لأسماء رجال الأعمال من المغني والمؤلف اللبناني المقيم في دبي هادي سري الدين، المدير العام في أيه واي إم كوميرس بول كيني (مؤسس شركة كوبون)، مؤسس يلا كومبير جون ريتشاردسون، مؤسس فيلي كافيه رفيه فيلي، الفنان الإماراتي والمرشد الشبابي عبدالله القصّاب.

والهدف من وراء هذه الحملة هو إنشاء منصة تُمَكّن أصحاب المشاريع مشاركة قصصهم ودعم بعضهم البعض في طريقهم إلى النجاح. وستحتفل «ستيف مادن» بروّاد الأعمال هؤلاء بهدف إلهام أقرانهم ورواد الأعمال الناشئين من الشباب في المنطقة، حيث تسعى الحملة، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى إلهام رواد الأعمال الشباب للإيمان بأنفسهم.