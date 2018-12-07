«هايتك 2018» يحقق زيادة بأكثر من الضعف في عدد الزوار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجلت النسخة الثانية من «هايتك دبي 2018»، أكبر وأشهر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا صناعة الضيافة على مستوى الشرق الأوسط، زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد الزوار إلى جانب حضور العديد من الشركات العارضة البارزة الجديدة. وأقيم «هايتك دبي»، تحت رعاية دبي للسياحة وبتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز وشركة ناسيبا، وجمع نخبة من كبار خبراء الصناعة في منبر واحد لعرض وتقديم دراسات حالات إقليمية ودولية رائدة، وإقامة حلقات نقاش تم خلالها طرح أفكار محفزة على التفكير، إضافة إلى عروض تقديمية حول أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تغيير قواعد اللعبة في صناعة الضيافة.

عقد مؤتمر ومعرض هايتك دبي في مدينة جميرا بدبي على مدى يومي أمس وأول من أمس بهدف تسهيل تبادل المعرفة وتعزيز التواصل وعقد الصفقات بين محترفي الصناعة الفندقية ومجهزي الخدمات التكنولوجية في صناعة الضيافة.

نمو مطرد

وقال فرانك وولف، استشاري الإدارة المعتمد من هيئة التنفيذيين المهنيين «CAE»، الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز: «إن النمو المطرد الذي يشهده هايتك دبي هو خير دليل على الفرص الهائلة المتاحة لمجهزي الخدمات التكنولوجية في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط. ويتمثل هدفنا الأساسي في جمع قادة صناعتي الضيافة والتكنولوجيا لمشاركة قصص نجاحهم وتسليط الضوء على التحديات المشتركة».

وقد عرضت نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض هايتك دبي أحدث التوجهات والابتكارات الناشئة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وكانت المؤسسة العالمية المتخصصة في صناعة الضيافة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز «HFTP» قد قدمت للمرة الأولى في دبي فرصة فريدة من نوعها للشركات الناشئة لتقديم مفاهيمها وتصوراتها الثورية المتعلقة بأعمال صناعة الضيافة في المؤتمر من خلال المشاركة في مسابقة رواد الأعمال «Entrepreneur20X».

خبراء

قال لوران ايه. فوافنيل، رئيس المجلس الاستشاري لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي» 2018 ونائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال: «جمع المعرض الخبراء في مجالي الضيافة والتكنولوجيا لمناقشة القدرات الكامنة للتقنيات التكنولوجية الناشئة في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تعزيز تجارب الضيوف وتحسين الكفاءة التشغيلية. ولقد كان من المثير للاهتمام رؤية أحدث الابتكارات التي تسهم في إعادة صياغة صناعة الضيافة وإتاحة فرص للنمو».