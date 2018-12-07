ملتقى حقوق الامتياز في دبي يختتم أعماله بنجاح كبير

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت أمس، بنجاح كبير فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية اقتصادية دبي. وحقق المعرض نجاحاً ملحوظاً هذا العام، وسلط الضوء على أبرز المفاهيم الشائعة في قطاع الامتياز واستقطب كبار المستثمرين وأصحاب حقوق الامتياز ورواد الأعمال والشركات التجارية.

وشهد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز هذا العام مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 80 دولة من المنطقة والعالم، من ضمنها: فنلندا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة والأردن ولبنان والكويت والسعودية ومصر، في الوقت الذي استقطب فيه المعرض عدداً من العلامات التجارية ضمن قطاعات رئيسة منها الطعام والشراب والأزياء والتعليم والصحة، واستضاف الحدث عدداً من الدول من المنطقة والعالم مع جناح خاص لكل من ماليزيا والكويت وكندا وغيرها.

ويعد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز منصة استثمارية هامة للعلامات التجارية المشاركة ولرواد الأعمال ممن يتطلعون إلى فرص مميزة في قطاع حقوق الامتياز ويبحثون عن أسواق جديدة للنمو في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وقال القائمون على امتياز «ميلبوري ليرنينغ سنغافورة»: «مثل الحدث منصة مثالية لتحقيق أهدافنا في البحث عن شركاء عمل جدد والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ويزدهر قطاع حقوق الامتياز في مجال التعليم بالعديد من الفرص المميزة لمرحلة ما قبل المدرسة في دولة الإمارات. واليوم، يحظى قطاع التعليم المبكر باهتمام العديد من أولياء الأمور، لذا فإننا على ثقة بأن هذا الحدث سيمنحنا الفرصة لعرض خدماتنا التعليمية وتوسيع أعمالنا في المنطقة بمساعدة شركائنا في قطاع الامتياز».

وأضافوا: «قدمنا في ميلبوري ليرنينغ برنامج مرحلة ما قبل المدرسة، وهو برنامج تعليمي حاصل على جائزة أفضل نظام تعليمي لما قبل المدرسة على مدار ثلاث سنوات، كما أنه الأسلوب التدريسي الأول والوحيد الذي يعتمد على التفكير والسلوك الذكي».