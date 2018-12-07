غرفة الشارقة تبحث عن شراكات جديدة في منتدى للاستثمار الأجنبي

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 والذي سينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» تحت عنوان «التنافسية وتشكيل مستقبل الاقتصادات» خلال الفترة من 10-11 ديسمبر الجاري.

تأتي مشاركة الغرفة من خلال رعايتها لإحدى جلسات العمل لليوم الأول من المنتدى بعنوان: «مستقبل غرف التجارة: ما التأثيرات التي يفرضها تغيُّر الأدوار والتقدُّم التكنولوجي والتحوّلات الرقمية على أداء القطاع الخاص، وما تأثير النُّظم والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر». وقال محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة: إن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي ضمن الرؤية بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.