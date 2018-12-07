«عنكبوت» تطلق «مايكروسوفت آزور» للحلول السحابية بالتعاون مع «هواوي»

المصدر: دبي- البيان

عقدت «شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)؛ شراكة مع شركة «هواوي»، لإطلاق أحدث حلول الخدمات السحابية الجديدة في الإمارات؛ وهي منصة مايكروسوفت آزور. وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إتاحة خدمات هذه المنصة في الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر مايكروسوفت آزور منصة سحابية هجينة، تتيح للمؤسسات تقديم خدمات آزور السحابية، ضمن مراكز البيانات لديها. وقد صُممت هذه المنصة لتوفر مرونة فائقة تدعم متطلبات العمل المتغيرة وتخزين البيانات وتحليلها للمؤسسات، إضافة إلى تمكين العمل ضمن أي من السيناريوهات الجديدة للتطبيقات الحديثة، مثل البيئات الطرفية المتطورة وغير المتصلة، وتلبية متطلبات الأمان والامتثال المحددة.

وقال الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت: تتيح شراكتنا مع «هواوي» توفير خدمات وحلول منصة آزور للمؤسسات الأكاديمية والجهات التعليمية والحكومية والخاصة لأول مرة في الإمارات والمنطقة. ويعتمد نهج أعمال «هواوي» بالدرجة الأولى على تخصيص مزيد من الموارد والاستثمارات لإنشاء التحالفات الصناعية والتجارية ومجتمعات المصادر المفتوحة ومنصات المُطوّرين لتسهيل عملية التحول الرقمي في شتى المجالات.