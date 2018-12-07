تكريم الفائزين بجائزتي محترفي الجودة والابتكار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كرمت اقتصادية دبي والجمعية الأميركية للجودة الفائزين بجائزتي محترفي الجودة والابتكار في الشرق الأوسط، ومن ضمنها 4 مؤسسات ساهمت في تنفيذ مشاريع وحلول مبتكرة بتطبيق نظام ابتكار فعال ذي نتائج مستدامة وأثر إيجابي واضح على هذه المؤسسات وأعمالها، إلى جانب تكريم 4 أفراد من محترفي الجودة المتميزين في الأداء، وذلك لمساهمتهم في عملية تحسين أداء مؤسساتهم وتأثيرهم الإيجابي في مجال الجودة.

وأقيم حفل التكريم في نسخته الرابعة، بفندق تاج بالاس داون تاون بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، وخالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية، وإيلمير كوربن، رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الأميركية للجودة، ووليام تروي، الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية للجودة.

وتم تكريم الحاصلين على الجوائز في الإمارات العربية المتحدة في دورة العام 2018، وهم : شرطة دبي - عن القطاع العام، والإمارات العالمية للألمنيوم- عن القطاع العام، وشركة دوكاب- عن القطاع الخاص، وكيموها لريادة الأعمال - عن القطاع الخاص. ونجحت الجائزة في دورتها الثانية في توسيع نطاق عملها في عام 2018 لتتلقى الطلبات من المنظمات العاملة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعترف هذه الجائزة بجهود الشركات في تطبيق أنظمة الابتكار الهادفة إلى تعزيز دعائم وأسس الابتكار في جميع القطاعات المهنية من المنطقة.

ووسعت الجائزة في دورتها الرابعة، نطاقها في عام 2018 لتشمل محترفين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في 3 فئات فرعية، وهي الإدارة العليا والوسطى والفئة الاستشارية المتميزة المضافة حديثاً للجائزة. وحصد هذه الجوائز في دورة 2018: أسامة أحمد ملحم: فئة الإدارة العليا عن دولة الإمارات، ومارك كارتشيز: فئة المستشارين عن دولة الإمارات، والدكتور فليفى لاسرادو: فئة الإدارة الوسطى عن الإمارات ، محمد كمال بركات: فئة الإدارة الوسطى من المملكة الأردنية.

الإمارات العالمية للألمنيوم

قال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على التطور المستمر وبناء ثقافة الابتكار، وسواء كنا نعمل على الحفاظ على تكنولوجياتنا الأساسية أفضل خدمة، أو تعزيز عمليات التصنيع المرنة، أو تنفيذ الآلاف من الاقتراحات من موظفينا من خلال برنامج الاقتراحات الحائز على الجوائز، فإن الابتكار جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا.

إن حصولنا على جائزة الجمعية الأميركية للجودة للإبداع هو شرف لجميع موظفينا، وشهادة على نجاحنا كوننا منظمة. وأشار حسن عمر، رئيس قسم العمليات في دوكاب إلى أن الابتكار في القيادة وتحديد أهداف جديدة في مواجهة التحديات المستمرة، هو جزء من الحمض النووي لدوكاب التي تسعى لتقديم أعلى مستوى من خدمة العملاء.

أهمية وزخم

قالت نانسي نعيمة، رئيسة لجنة جائزة الجمعية الأميركية للجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا: نفتخر برؤية الجائزة التي اكتسبت هذه الأهمية والزخم منذ إطلاقها في عام 2015، مع اكتمال الدورة الرابعة بنجاح هذا العام. وتمت إضافة فئات فرعية جديدة لفتح فرص جديدة للمشاركة. ونتطلع إلى المزيد من المساهمات من الإمارات ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دورة 2019، والتي سيتم إطلاقها في 15 فبراير من العام المقبل.