3 حملات لاستدعاء سيارات شيفروليه ودراجات سوزوكي النارية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن إطلاق 3 حملات استدعاء لسيارات طرازات معينة لشيفروليه ودراجات سوزوكي النارية لوجود عيوب تصنيعية مؤكدةً أن وكلاء السيارات والدراجات في الدولة سيتصلون قريباً بالعملاء لتحديد موعد لهم لإجراء الإصلاحات بالمجان.

وأكدت إدارة حماية المستهلك في الوزارة تعاونها مع جنرال موتورز لإطلاق حملة الاستدعاء الأولى والتي شملت سيارات شيفروليه إكسبريس وجي إم سي سافنا 2014 -2016.

وأرجع تقرير فني للوزارة والشركة استدعاء السيارات إلى أنه في ظروف معينة قد يتسرب السائل إلى مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية ما يؤدى إلى احتكاك مسبباً مقاومة كهربائية عالية.

خلل

ولفت التقرير إلى أن هذه المقاومة الكهربائية العالية قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مفتاح التحكم بالنوافذ وصدور دخان أو ذوبان، ما يزيد من مخاطر الحرائق كما قد يلاحظ مستخدمو السيارات خلل في عمل النوافذ الكهربائية أو تعطلها بالكامل.

وطالبت الوزارة وكلاء جنرال موتور في الدولة بتبديل مفتاح التحكم بالنوافذ الكهربائية في باب سائق السيارات المعيبة.

وأكدت الوزارة أن هذا العيب لا يشمل جميع طرازات سيارات شيفروليه إكسبريس وجي إم سي سافنا موديل 2014 -2016، بل أعداداً محدودة مشددةً على أن العملاء المتضررين سيتلقون اتصالاً من وكلاء جنرال موتورز لإجراء الفحص والتصليحات اللازمة. كما أطلقت الوزارة حملة استدعاء لسيارات شيفروليه سلفيرادو وسيارات جي إم سي سييرا للمهام الثقيلة موديل 2015 - 2016.

تداخل

وأرجعت الوزارة سبب الحملة إلى أنه قد يصبح ارتخاء في برغي دواسة الفرامل مما يتسبب في عدم عمل دواسة الفرامل، وإذا حدث ذلك قد يكون السائق غير قادر على إيقاف المركبة بأمان من خلال الضغط على الفرامل، إضافة لذلك قد تتداخل الدواسة المنحلة مع دواسة الوقود.

وذكرت وزارة الاقتصاد أنه تم اتخاذ القرار بين إدارة حماية المستهلك وشركة جنرال موتورز لإطلاق حملة الفحص للسيارات المتضررة وإجراء التصليحات اللازمة مؤكدة أن حملة الاستدعاء تخص عدداً معيناً من السيارات وليس كل سيارات شيفروليه سلفيرادو وسيارات جي إم سي سييرا للمهام الثقيلة.

كما أطلقت الوزارة حملة استدعاء مع اليوسف أوتو سبورت الوكيل المعتمد لدراجات سوزوكي النارية سنوات 2016 و2018 مشيرة إلى أنه تبين للوزارة أن الخطأ التصميمي يتمثل في مانعة تسرب الوقود ذات الشكل الحلقي لمضخة الوقود داخل خزان الوقود.

وأوضحت أن الشكل الحلقي للمانعة قد يؤدى لإنثنائها مما يتسبب بتسرب للوقود داخل الخزان ويؤدى بدوره إلى تسرب الوقود خارجه بأسوأ الأحوال.

وأكدت أن شركة سوزوكى ستقوم بتغيير مانعة تسرب الوقود ذات الشكل الحلقي بأخرى معاد تصميمها في جميع الدراجات النارية المتأثرة دون تحميل المستهلكين أي تكلفة.