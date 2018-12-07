«إنتركونتننتال» تطلق علامة «فوكو» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال اتفاقية إدارة مع شركة أسيكو الخليجية العقارية، لإعادة تسمية فندق نسيمة رويال إلى فوكو دبي، وبما يشكل أول وجود لعلامة الفنادق الراقية في الشرق الأوسط.

استضاف إطلاق العلامة الجديدة في الشرق الأوسط كبار المسؤولين في مجموعة فنادق إنتركونتننتال وحضره الفريق العالمي لعلامة فوكو، بما في ذلك خبراء الطعام والمشروبات والتصميم.

وكانت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال قد أطلقت العلامة الراقية فوكو في شهر يونيو الماضي، لتعزيز عروض المجموعة في قطاع الفنادق الراقية، والذي تبلغ استثماراته 40 مليار دولار ويتوقع أن ينمو بمقدار 20 مليار دولار أخرى بحلول 2025.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «حددت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال فرص نمو كبيرة في الضيافة الراقية، ويشكل توقيع اتفاقية فندق فوكو دبي خطوة هامة في هذا الاتجاه، ونحن سعداء بشراكتنا مع أسيكو الخليجية العقارية، الشركة الفرعية من مجموعة أسيكو، لإطلاق أول فنادق هذه العلامة الراقية في منطقة الشرق الأوسط ونحن واثقون بقدرتها على استقطاب المسافرين الذين يزورون دبي».