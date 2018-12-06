موانئ أبوظبي تختار شركة يابانية للتوسّع في الرافعات الآلية

المصدر: دبي-البيان

اختارت أبوظبي شركة توشيبا متسوبيشي للأنظمة الصناعية لتوفير حلول الرافعات الآلية، بما فيها رافعات منطقة النقل الانزلاقي، في التوسعات الثانية الكبرى في موانئ أبوظبي. تشمل المرحلة الثانية من التوسعات 54 رافعة آلية في محطة حاويات ميناء خليفة، وفق ما ذكرته بلومبرغ. وقد وفرت الشركة اليابانية من قبل حلولاً لاثنتين وخمسين رافعة آلية وفرتها شركة كونكرين، خلال توسعات المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في ديسمبر عام 2012.

وقال دارين هوناكر المدير التجاري لشركة توشيبا متسوبيشي للأنظمة الصناعية: إن شركتي توشيبا متشوبيشي وكونكرين تعاونتا بشكل جيد خلال السنوات الماضية، وإن هذا التعاون في المرحلة الثانية من التوسعات يتوّج الشراكة المتينة بين الشركتين.