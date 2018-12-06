مجلس المطارات العالمي: «طيران الإمارات» تتصدر المنطقة بنمو الركاب

المصدر: Ⅶ دبي ــ أشرف رفيق

قال تقرير مجلس المطارات العالمي إن شركة طيران الإمارات تصدرت شركات الطيران في الشرق الأوسط بنمو عدد الركاب الذين نقلتهم في الفترة من عام 2000 حتى 2017، إذ سجلت نمواً سنوياً بلغ في المتوسط 12.1%، بينما بلغ متوسط نمو نقل الركاب في المنطقة 7.2% خلال الفترة نفسها.

وأشار تقرير المجلس للعام الجاري 2018 إلى أن طيران الإمارات استفاد من حقوق الحرية الخامسة (النقل عبر دولة ثالثة) لتوسيع عملياتها وزيادة أعداد رحلاتها.

وقال التقرير إن مطار دبي الدولي سجل نمواً من رقمين سنوياً في الفترة المذكورة، حتى أصبح أكثر مطارات العالم إشغالاً بالرحلات الدولية. وسجل المطار معدل نمو بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام الجاري.