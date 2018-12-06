جائزة زايد للاستدامة تطلق حملة «رؤية نستنير بها»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أطلقت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الدولية لتكريم مشاريع الاستدامة المبتكرة، حملة «رؤية نستنير بها»، بهدف توفير مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، لعدد من المجتمعات النائية حول العالم، التي لا تغطيها شبكة الكهرباء المحلية. وستمتد الحملة التي تشمل خمس دول على مدار شهر كامل، وستتضمن إقامة فعاليات خاصة، يتم خلالها تركيب لوحة بشعار جائزة زايد للاستدامة، يبلغ قياسها (20 متراً × 20 متراً)، وتضم 2000 مصباح شمسي. وعقب الانتهاء من فعالية إضاءة الشعار، سيتم التبرع بالمصابيح إلى عدد من المجتمعات حول العالم، التي لا تصلها الكهرباء.

وأقيمت أولى فعاليات الحملة في البحرين، حيث شهدت إضاءة شعار الجائزة بألفي مصباح شمسي. وسيتم إرسال هذه المصابيح إلى إندونيسيا، لتوزيعها على عدد من المجتمعات التي تأثرت مؤخراً بالزلزال وأمواج تسونامي، التي تعرضت لها البلاد.

وتم تنظيم الفعالية في البحرين، بالتعاون مع «مدرسة بيان البحرين»، الفائزة بالجائزة في عام 2018، ضمن فئة «المدارس الثانوية العالمية». وستتولى منظمة «كوبرنيك»، الفائزة بالجائزة في عام 2016، مهمة توزيع المصابيح في إندونيسيا، حيث سيستفيد منها نحو 1179 منزلاً، تشمل 5112 شخصاً في كل من قرية تومبي في مقاطعة دونجالا، وقرية جونو أوجي في مقاطعة سيجي.

إرث

وأكدت الدكتورة لمياء نواف فواز مدير إدارة جائزة زايد للاستدامة، أن تنظيم حملة «رؤية نستنير بها»، يأتي ترسيخاً لإرث الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني، وتكريساً لالتزام الجائزة بتوفير حلول عملية مفيدة ومستدامة، لبعض من أكثر المناطق المحتاجة حول العالم. وقالت: سنقوم من خلال تعاوننا مع الشبكة المتنامية من الفائزين بالجائزة، بتوزيع المصابيح الشمسية على المنازل والعيادات الطبية في المناطق الريفية، كما ستتيح الحملة للفائزين بالجائزة، فرصة قيّمة لتعزيز مكانتهم وحضورهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم حول العالم.

بوليفيا وبنغلاديش وكينيا

وبعد البحرين، سيعمل الفريق المنظم للحملة مع «أكاديمية ساغرادو كورازون 4 التعليمية»، الفائزة بالجائزة في عام 2017، لتنظيم الفعالية في بوليفيا، في حين سيتعاون الفريق في بنغلاديش مع «ديبال باروا»، الفائز بالجائزة في دورتها الافتتاحية، وسيتعاون في كينيا مع «دي لايت ديزاين»، الفائزة بالجائزة في عام 2013. وستقام الفعالية الختامية للحملة، في 9 يناير 2019 بأبوظبي.

وعبّر جاسم الشيراوي عضو مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين، عن فخره بتمثيل مدرسة بيان البحرين لمملكة البحرين في هذه الحملة المرموقة، التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة الناس حول العالم، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الجائزة بشكل عام، والحملة حالياً، في تعزيز الوعي بأهمية تبني الحلول والتقنيات المستدامة، والعمل على تمكين الشباب، وغرس روح المبادرة لبناء عالم ومستقبل أفضل للجميع.

الجائزة

جرى تطوير «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، لتصبح تحت مسماها الجديد «جائزة زايد للاستدامة»، أكثر توافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وعلى مدى عقد من الزمن، ساهم الـ 66 فائزاً بالجائزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 307 ملايين شخص حول العالم. وسيجري الإعلان عن الفائزين بالدورة القادمة من جائزة زايد للاستدامة السنوية، خلال حفل توزيع جوائز رسمي، سيقام في 14 يناير 2019، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.