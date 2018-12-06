«أغذية» تستثمر 150 مليوناً للتوسع سنوياً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

قال طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إن الشركة تضخ سنوياً استثمارات جديدة تقدر بنحو 150 مليون درهم بهدف التوسع الجغرافي وزيادة حجم الأعمال محلياً وإقليمياً.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن الاستثمارات الجديدة تضخ في مشاريع الشركة التوسعية داخل الإمارات وخارجها مع التركيز بشكل رئيسي على دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

استثمارات

وأوضح الواحدي أن حجم استثمارات الشركة في السعودية حالياً يتراوح بين 250 و 300 مليون درهم، مشيراً إلى أن الشركة زادت مؤخراً الطاقة التشغيلية لمصنع إنتاج المياه في المملكة بنسبة 200% من 41 ألف زجاجة إلى نحو 120 ألف زجاجة مياه في الساعة.

وقال إن «أغذية» تعمل أيضا في السعودية على مشروع توسعة كبيرة يتضمن تركيب خط إنتاج جديد سيتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطتنا للتوسع في المنطقة الوسطي بالرياض بعد تغطية المنطقة الغربية وتشمل مكة والمدينة وجدة.

وتخطط «أغذية» لزيادة الاستثمارات والعمليات في المملكة بمعدلات تتراوح بين خمسة وستة أضعاف استثماراتها الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.

استحواذ

وحول إمكانية تنفيذ الشركة لصفقات استحواذ في القريب العاجل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «خلال الفترة الماضية عملنا على دراسات العديد من الفرص الاستثمارية، ولكن بشكل عام نحن نبحث عن السوق المناسب لنا وأيضا السعر الجيد قبل تنفيذ أي صفقة استحواذ». وتابع الواحدي: «بشكل عام لدينا الآن عدة أهداف استراتيجية للاستحواذ في قطاع المياه بمنطقة الخليج والسعودية ونأمل تنفيذ صفقة منها في الربع الأول من العام القادم 2019».

وركزت «أغذية» توسعاتها في السنوات الماضية على دول الخليج، ونجحت في 2016 بالاستحواذ على قسم المياه لدى شركة «دلتا للتسويق» السعودية التي تمتلك وتنتج أيضا مياه «العين» في المملكة، فيما استحوذت في 2015 على شركة «البيان» للمياه في الإمارات وعمان.

توسع

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إلى أن الشركة تركز خلال الفترة القادمة على التوسع الجغرافي وترشيد النفقات وتقديم قيمة مضافة في المنتجات، إضافة إلى زيادة المبيعات وتحسين الفئات وتعزيز الكفاءة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة في الأسواق والمتمثلة في ارتفاع أسعار الكهرباء والجازولين.

وتابع: نبحث كذلك عن الفرصة المتاحة في شمال إفريقيا، خصوصاً وأن تواجدنا في مصر تحسن بشكل كبير، وباتت منتجاتنا تحتل المرتبة الثانية في السوق المصرية، كذلك نحن نصدر منتجاتنا من مصر لدولتي ليبيا والمغرب.

وأوضح الواحدي أن الشركة بدأت أيضا الإنتاج في بغداد بالعراق من خلال شراكة مع إحدى الشركات العاملة هناك، إضافة إلى افتتاح أول مصانع «العين» للمياه المعبأة في دولة الكويت قبل نهاية سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة «الوافر» للخدمات التسويقية الكويتية.

ونوه إلى أن مشروع مصنع الكويت الذي يحمل اسم «الخليجية المتحدة للمياه»، جاء بموجب اتفاقية الائتلاف المشترك مع «الوافر» في عام 2016 بهدف إنتاج وتوزيع مياه «العين» المعبأة لأول مرة بالكويت، حيث يعمل المصنع حاليا بطاقته القصوى وفق نظام تشغيل آلي بالكامل، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 8 ملايين عبوة سنوياً.

منتجات

ولفت إلى أن مصنع الخليجية المتحدة للمياه يعمل على إنتاج مياه العين بأربعة أحجام مختلفة وهي 200 و330 و500 و1500 مل، مشيراً إلى أن مجموعة أغذية تقدم للمستهلكين بالكويت عدة منتجات منها مياه العين زيرو، الخالية من الصوديوم، ومياه العين المعدنية العادية والغازية في عبوات زجاجية، إضافة إلى مياه الينابيع الطبيعية من ألبين، التي يتم تصديرها من دولة الإمارات.

وأشار إلى أن قطاع المياه المعبأة يعد جزءاً أساسياً في خططنا التوسعية ضمن رؤية «أغذية» لعام 2020، إلى جانب التوسع الإقليمي الذي يأتي على رأس أولوياتنا الاستراتيجية بما يدعم مكانة الشركة ونطاق علاماتها التجارية في الكويت، ويعزز من فرص التصدير إلى دول الجوار.

أرباح

وتوقع الواحدي، أن تحقق مجموعة «أغذية» استقراراً في صافي أرباحها وإيراداتها بنهاية العام الجاري، بحيث تأتي مماثلة للعام الماضي، معرباً عن آماله في تحقيق نتائج أقوى في السنوات القادمة مع العمل على تقليص التكاليف والنفقات.

ووفق البيانات المالية، حققت «أغذية» إيرادات صافية بقيمة 1.49 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري محافظة بذلك على مستوى الإيرادات للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية للمجموعة خلال هذا الفترة أيضا نحو 159 مليون درهم بفضل زيادة حجم الصادرات وزيادة الإنتاج وتقديم منتجات جديدة وانخفاض النفقات التسويقية والعامة بنسبة 5%. كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية سليمة مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 4%.

أسواق

تصل منتجات «أغذية» إلى 26 سوقاً حول العالم من خلال 6 مصانع للشركة لإنتاج السلع الغذائية والمياه المعبأة منتشرة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. بحسب طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية».

ووضعت «أغذية» مؤخراً خطة استراتيجية تستهدف من خلالها بلوغ عائدات المجموعة حد المليار دولار بحلول عام 2020، بفضل خططها لمواصلة النمو وتحقيق الاستقرار في الأعمال.