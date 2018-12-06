شراكة بين «أدنوك للإمداد» و«إنبكس» لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

وقعت «أدنوك للإمداد والخدمات» و«إنبكس»، أمس، اتفاقية إطارية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم كل من «أدنوك للإمداد والخدمات»، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «إنبكس»، بالتعاون في مجال تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات، وإمكانية التوسع المشترك في أنشطة هذا المجال لتغطية مناطق أخرى، بما فيها جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن يشهد استخدام الغاز الطبيعي المسال وقوداً للسفن نمواً كبيراً مع مساعي ملاك السفن للبحث عن حلول جديدة لتزويد سفنهم بالوقود، وذلك لتلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية لتخفيض انبعاثات أكسيد الكبريت للعام 2020. وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي مركزاً رئيساً لتزويد السفن بالوقود، إضافة إلى كونها منتجاً ومصدراً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال من خلال شركة «أدنوك للغاز المُسال».

وقع الاتفاقية كل من الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشينغيهارو ياجيما، نائب رئيس تنفيذي أول لقسم تسويق الطاقة العالمي في شركة «إنبكس».

وقال الكابتن عبدالكريم المصعبي: «تمتلك أدنوك للإمداد والخدمات، تاريخاً عريقاً في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال و تزويد السفن بالوقود، ونهدف من خلال شراكتنا مع «إنبكس» إلى تزويد عملائنا بحلول آمنة وفعالة في مجال تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال. ومن خلال الدعم المقدم من الشركة الشقيقة «أدنوك للغاز المسال» وكذلك شريكنا «إنبكس»، فإن لدينا فرصة كبيرة لأن نصبح مزوداً رئيسياً في سوق تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال».

من جهته، قال شينغيهارو ياجيما: «يسرنا الإعلان عن استمرار شراكتنا المتميزة مع شركة «أدنوك»، وتوسعتها وذلك بالبناء على علاقات الشراكة طويلة الأمد في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز. وباعتبارنا شركتين عالميتين في مجال الطاقة، فإننا نتشارك المسؤولية في ما يتعلق بتزويد عملائنا بوقود آمن وفعال يلبي متطلبات اللوائح الدولية الخاصة بالانبعاثات الغازية. وتماشياً مع رؤيتنا المؤسسية طويلة الأمد «رؤية 2040»، فإننا نتطلع إلى تطوير وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي، حيث سيكون تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال أحد المحفزات الرئيسية لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي، ونحن نهدف إلى أن نصبح لاعباً رئيساً في مجال تطوير وتوريد الغاز الطبيعي في آسيا وأوقيانوسيا خلال الفترة حتى عام 2040».

وتتمتع أدنوك و«إنبكس» بعلاقات شراكة راسخة بدأت منذ العام 1973 من خلال مشاركتها في حقلي «أم الشيف» و«زاكوم السفلي» ضمن الامتياز السابق لشركة «أدما العاملة» في المناطق البحرية، كما أسهمت «إنبكس» في تطوير 3 حقول نفط بحرية أخرى هي «زاكوم العلوي» في عام 1977 و«أم الدلخ» في عام 1978 و«سطح» في عام 1980.