جمارك دبي تحصد ثلاث جوائز عالمية بمؤتمر «الأفكار البريطانية»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

عززت جمارك دبي رصيدها الثري من جوائز الإبداع والابتكار بالحصول على 3 جوائز عالمية جديدة خلال مشاركتها في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية لعام 2018 التي أقيمت مؤخراً في مدينة مانشستر، حيث فازت الدائرة باعتماد (التصنيف البلاتيني) للعام التاسع على التوالي وبالدرجة (الكاملة 100%) للعام السادس على التوالي، كما حصلت على جائزة فكرة العام 2018 في فئة «التطوير المستمر» عن حقيبة «المستشار» وهي حقيبة تدريبية خاصة بالمواد المتفجرة والتي ابتكرها الموظف محمد الخنجري، وفازت الدائرة كذلك بدرع الترشح لفئة «الموظفين والمجتمع» عن فكرة (X-Patrol) حيث تسلم الدرع الموظف سعيد الكتبي صاحب الفكرة.

وكان لمشاركة جمارك دبي أثر كبير في نجاح المؤتمر والجائزة لهذا العام، حيث رعت الدائرة المؤتمر والجائزة الخاصة بفئة الابتكار، حيث سلم الدروع للجهات الفائزة حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، ونقلت الدائرة خبرتها العريقة في مجال الإبداع والابتكار للمؤسسات والأفراد المشاركة في المؤتمر والجائزة كعادتها السنوية.

وتوجت جمارك دبي بهذه الجوائز إنجازاتها المتصاعدة في مجال الإبداع والابتكار، فقد أثمرت جهود الدائرة الهادفة إلى تحفيز الموظفين على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة عن تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: ننطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على الوصول إلى الريادة العالمية في كافة المجالات ونعمل على تحقيق أفضل الإنجازات في مجال الإبداع والابتكار، من خلال تطبيق استراتيجية متكاملة للإبداع والابتكار».