100 علامة تجارية في معرض حقوق الامتياز بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتح بطي الكندي، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدبي بمشاركة 100 علامة تجارية من 80 دولة حول العالم.

وقام بطي الكندي يرافقه هلال المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين، بجولة في المعرض وتعرّف إلى العلامات التجارية المشاركة والخدمات المتعددة التي تقدمها.

ويوفر الحدث الذي يستمر يومين منصة استثمارية مهمة للعلامات التجارية المشاركة ولرواد الأعمال ممن يتطلعون إلى فرص مميزة في قطاع حقوق الامتياز ويبحثون عن أسواق جديدة للاستثمار فيها، وخلال هذا العام،. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 2,000 زائر ومشارك، ويحظى المعرض بمشاركة فعالة لعدد من الدول وهي ماليزيا والكويت وكندا، وسيكون للجناح الماليزي أكبر مشاركة في المعرض.

مشاركات متنوعة

وتتنوع مشاركات العلامات التجارية ضمن أهم قطاعات الأعمال بما يتيح الفرصة لعقد الصفقات التجارية والتعاون مع الشركات والعلامات التجارية المحلية، ومنها قطاع الطعام والشراب الذي يشهد سنوياً نمواً سريعاً نظراً إلى الازدهار السياحي الذي تتمتع به دبي كوجهة عالمية مفضلة للمنشآت التجارية العاملة بهذا المجال، وقطاع الترفيه والتعليم المبكر والذي يسلط الضوء على أهمية مراكز الأنشطة الترفيهية التي تسهم في سرعة تعلم الأطفال، أضف إلى قطاع الخدمات المتعددة والتي توفر حلولاً مناسبة للعملاء في مختلف مجالات الأعمال والاتصالات والصيانة والمنشآت وغيرها، كما يضم المعرض عدداً من المشاركات ضمن قطاع الجمال والصحة.

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: تعد الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال وواحدة من أفضل دول العالم لتأسيس الأعمال والشركات فيها. وفي ظل التحسينات الكبيرة على الخدمات، والقوانين الجديدة التي ستطبق في المستقبل القريب، والارتفاع المستمر لمكانة الدولة في مؤشرات المنافسة العالمية، فإن العديد من مانحي حقوق الامتياز ينظرون إلى الإمارات كبوابة رئيسية إلى أسواق حقوق الامتياز الناشئة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: «يهدف المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز إلى الاستفادة من البنى التحتية لمدينة دبي من خلال توفير منصة مميزة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال والمستثمرين للتعاون فيما بينهم وعقد الشراكات البناءة.

تواصلوقال جاسم البستكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق: كوننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث المهم، فإننا نؤمن بأن مفتاح نجاح الشراكات في قطاع حقوق الامتياز هو التواصل بين أصحاب الامتياز ومانحي العلامات التجارية تحت سقف واحد بما سيؤدي إلى زيادة فرص التعاون مستقبلاً.