578 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 578 مليون درهم، حيث تم تسجيل 149 مبايعة بقيمة 411 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 245 مليون درهم و125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 166 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة الورقاء الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم. وسجلت الرهونات 167 مليون درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 137 مليون درهم، و28 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 100 مليون درهم ورهن في الثنية الثالثة بقيمة 8 ملايين.