«سيفن تايدز» تستهدف المستثمرين الهنود بمعرض دبي العقاري في مومباي

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة «سيفن تايدز» لتطوير المشاريع العقارية للمشاركة في معرض دبي العقاري بمدينة مومباي، لاستعراض اثنين من مشاريع علامة «سيفن»، وهما: سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفن ريزيدنسز النخلة، وذلك بهدف جذب المستثمرين الهنود، حيث ينطلق المعرض غداً في مجمع باندرا كورلا.

ونجحت دورة العام الماضي من معرض دبي العقاري في مومباي بتحقيق صفقات بقيمة 1.8 مليار درهم. كما تمكنت من جذب 5,000 مستثمر ورجل أعمال من مختلف أنحاء العالم.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيفن تايدز»: تحتل الهند المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري بدبي، بحجم استثمارات سنوي يصل إلى 20 مليار درهم. وتشير أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المستثمرين الهنود أبرموا 3,218 صفقة في القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2018 تجاوزت قيمتها 5.9 مليارات درهم، لذا فهي فرصة مثالية لسيفن تايدز لمقابلة عدد من المستثمرين الدوليين ورجال الأعمال وعرض أبرز مشاريع علامة «سيفن» العقارية الفاخرة. وأضاف: تعتبر نخلة جميرا واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في دبي، وذلك بفضل عقاراتها الفاخرة وكونها توفر عوائد استثمارية عالية. ويمثل مشروع سيفن ريزدنسيز إضافة ممتازة لهذه المنطقة.