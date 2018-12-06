%25 نمو إصدار الرخص الجديدة و%12 للمُجددة في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة، عن تطوّر أعداد الرخص الصادرة عن الدائرة في العام 2018، وعن نمو الرخص الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر) بنحو 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وارتفع عدد الرخص المجددة بنحو 12% للفترة ذاتها، وهي معدلات تعد غير مسبوقة خلال الفترات الماضية التي شهدت فيها هذه المعدلات نوعاً من التراخي.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن الدائرة سعت خلال 2018 إلى تبني مجموعة من المبادرات، وإطلاق مجموعة من المحفزات لتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص ومساندته من أجل تجاوز التحديات التي واجهها هذا القطاع خلال العام الماضي.

وأكد أن هذه المبادرات والمحفزات ساهمت إلى حد كبير في إعادة الزخم مرة أخرى إلى عملية إصدار الرخص الاقتصادية في الإمارة، ولعل من أهم هذه المبادرات والمحفزات الانضمام إلى مبادرة «باشر أعمالك الاتحادية» التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تمكن المستثمرين من إصدار رخصهم في 15 دقيقة عبر الوسائل التقنية الحديثة، وإطلاق مبادرة «تساهيل 1» التي تم بموجبها إعفاء المواطنين من الرسوم المحلية لإصدار رخصة تجارة عامة، والبدء بترخيص العربات المتنقلة، والسماح بترخيص مراكز أعمال.