بدء تصويت «سوبربراندز 2019» لاختيار العلامات التجارية المميزة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سوبربراندز، الهيئة المستقلة المعنية بالعلامات التجارية، عن بدء التصويت لاختيار العلامات التجارية في الإمارات التي سيتم تقديرها وتكريمها بصفتها سوبربراندز لعام 2019.

وقال مايك إنجليش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: يشهد العالم تغيرات سريعة، ومن الصعب التميّز في المجال والاحتفاظ بالثقة في عالم تتغير فيه أساليب التسويق بشكل مستمر. وبهذا فقد أصبح على العلامات التجارية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تبرز ارتباطها بالمستهلكين وتعزز قيمتها لهم، وهنا يأتي دور سوبر براندز التي تستمد تقييمها من الجمهور لتتمكن العلامات التجارية من الوفاء بوعودها.

وتقتصر المشاركة في التصويت على المدعوين فقط، وعلى العلامات التجارية التي نجحت في الحصول على الدرجات أو التصويت من خلال الأبحاث المستقلة ومن خلال عملية الاختيار التي يجريها مجلس سوبربراندز بشروط ومعايير صارمة، للمشاركة في برامج سوبربراندز.

وأضاف إنجليش: عند الانتهاء من التصويت عبر الإنترنت، يتم جمع النتائج لتحصل جميع العلامات التجارية التي حققت نسبة نقاط تزيد على 80٪ على لقب سوبربراندز. تتم دعوة العلامات التجارية إلى حفل تكريمي، حيث يستلمون جوائزهم.