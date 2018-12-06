الإمارات الثالثة عالمياً في دعم ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في تقرير «مرصد ريادة الأعمال العالمي» الصادر عن جامعة الإمارات، بالتعاون مع المرصد، الذي يرصد وضع الأعمال في الإمارات. حيث أكد التقرير أن الإمارات احتلت المركز الثالث عالمياً بين 66 دولة، رصد التقرير وضع الأعمال فيها، في مجال السياسات الحكومية لمساندة وتعزيز ريادة الأعمال.

واحتلت الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في فئة تعليم الأعمال في المراحل الدراسية، وفي مجال السياسات الحكومية ذات العلاقة بالضرائب والبيروقراطية، حلت الإمارات في المركز الخامس كما حازت المركز السادس من حيث البرامج الحكومية لريادة الأعمال، كما احتلت المرتبة نفسها في فئة الأعراف الأفقية والاجتماعية.

وفي فئة البينة التحتية التجارية والقانونية، حصلت الإمارات على المركز الحادي عشر، وفي البنية التحتية المادية وأعباء السوق الداخلية أو لوائح الدخول إلى السوق، حصدت الإمارات المركز الثاني عشر.

وفي ديناميكيات السوق الداخلية جاءت الدولة في الترتيب الخامس عشر، وفي البحث والتطوير حلّت الإمارات في المركز الثامن عشر، وفي تمويل رجال الأعمال جاءت الدولة في المركز الثاني والثلاثين، وحصلت على المركز الخامس والثلاثين في تعليم ريادة الأعمال في مراحل ما بعد الدراسة.