حجوزات رأس السنة تصل ذروتها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

توقعت شركة «اير بي إن بي» تضاعف عدد الأشخاص المقيمين في المنازل المدرجة على شبكتها بالإمارات أثناء ليلة رأس السنة، حيث تشهد حالياً هذه المنصة الشعبية العالمية ارتفاعاً 108% في نسبة الحجوزات خلال فترة رأس السنة الجديدة، تزامناً مع إقبال المسافرين على الإمارات للاستمتاع بالاحتفالات التي تشهدها إمارات الدولة، كما يُنتظر أن يرتفع هذا الرقم أكثر مع اقتراب موسم الأعياد.

ويتصدّر الزوار الأميركيون والبريطانيون هذه الطفرة في حجوزات الإقامة في الخيارات المعروضة على «اير بي إن بي» في الإمارات، فيما تحظى طلبات السفر الداخلي من المقيمين داخل الإمارات بشعبية كبيرة.

وتتصدر دبي وجهات ليلة رأس السنة التي يقبل عليها المسافرون من داخل الإمارات، حيت يتطلع الكثير من المقيمين المحليين إلى الاحتفال في المنطقة، وتلي دبي كل من مدن كيب تاون، ولندن وبيروت إلى جانب باريس.