1.07 مليار درهم ذهب «المركزي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 1.077 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 1.053 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 24 مليوناً وبنسبة 2.3%. واختتم المصرف المركزي نهاية العام الماضي بارتفاع رصيده من السبائك الذهبية إلى 1.152 مليار درهم وواصل الارتفاع خلال مارس إلى 1.171 مليار، إلا أن الرصيد تراجع في يونيو إلى 1.108 مليار ثم عاد للارتفاع بنهاية سبتمبر إلى 1.053 مليار.

وأكدت إحصاءات «المركزي» أن حجم الاحتياطات من العملات الدولية لدى الإمارات بلغ بنهاية شهر أكتوبر الماضي 390 ملياراً و537 مليون درهم مقارنة مع 401 مليار و836 مليوناً بتراجع قدره 11 ملياراً و299 مليوناً بنسبة 2.8%. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطات من العملات الدولية ارتفع من 328 ملياراً و28 مليون درهم بنهاية مارس إلى 390 ملياراً و537 مليوناً بنهاية أكتوبر بمقدار 62 ملياراً و257 مليوناً وبنسبة 18.9%، موضحة أن 324.82 ملياراً من الاحتياطات لدى المصرف المركزي، و65.72 ملياراً لدى البنوك العاملة في الدولة.