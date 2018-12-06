«تنظيم الاتصالات» تُحذر من مشاركة البيانات مع مجهولي الهوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

طالبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذي يتم مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين معهم.

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية أمس بعنوان «لا تتسرع.. فكر قبل المشاركة»، أن بعض الأشخاص قد يقومون بعمليات احتيال عن طريق جمع بيانات المستخدمين ثم الربح منها.

وجددت الهيئة تحذيراتها على مدار الأيام الماضية من عمليات احتيال قد تتم عن طريق الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، لسرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو جمع بيانات المستخدمين، مؤكدة أن الرسائل الاحتيالية عادة ما تحاول إغراء المستخدمين بالمكافآت والجوائز.