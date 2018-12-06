«الطاقة الفعّالة للمدن الذكية» محور المؤتمر الدولي لتبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، أن النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لتبريد المناطق ستنطلق الاثنين المقبل. ويحظى المؤتمر برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس هيئة دبي للطيران المدني. ويعقد المؤتمر للمرة الثالثة في دبي، وستتواصل فعالياته حتى 11 ديسمبر في فندق أتلانتس نخلة جميرا بدبي، تحت شعار: «الطاقة الفعّالة للمدن الذكية»، بحضور قادة قطاع التبريد والمختصين والمهتمين من الدولة والمنطقة والعالم، حيث من المتوقع استقبال أكثر من 600 مشاركة محلية وعالمية.

اهتمام كبير

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً للاستدامة باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه عملية التنمية، والمحرك الرئيس في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وباتت تجربة دبي في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وجهودها في الحد من الانبعاثات الكربونية، مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، وتأتي استضافة دبي لمؤتمر الجمعية الدولية لتبريد المناطق للمرة الثالثة، لتؤكد التقدم الذي أحرزته دبي في مجال تبريد المناطق الذي يعد أحد مقومات الاستدامة البيئية، وحجر الزاوية في تطوير المدن الذكية التي تضع الاستدامة نصب أعينها وتحرص على الإدارة الفعالة للموارد وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة للحد من بصمتها الكربونية.

ونأمل أن يحقق المؤتمر أهدافه في توسيع نطاق الاعتماد على حلول تبريد المناطق في المنطقة والعالم لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال القادمة.

كفاءة الطاقة

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الاستثمار في مصادر كفاءة الطاقة والمجالات التي تسهم في المحافظة على البيئة، وتوليه اهتماماً كبيراً، وتراهن عليه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021. وأضاف: المنجزات التي حققتها دبي في مجال تعزيز كفاءة الطاقة ما كان لها أن تتحقق إلا بفضل الله، ومن ثم بجهود وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي سخرت كل الإمكانات من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، إضافة إلى استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وسنواصل في «إمباور» تطوير أبرز الحلول المتقدمة في مجال تبريد المناطق والتقنيات الذكية المستخدمة من أجل الحفاظ على الموارد البيئية.

كانت «إمباور» استضافت المؤتمر العالمي السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق في 2014 و2016، وحصلت الشركة على شرف استضافة المؤتمر للمرة الثالثة خلال فعاليات الدورة الـ 109 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2018، الذي أقيم مؤخراً.