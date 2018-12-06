«اقتصادية دبي» تضبط 5 محال تلاعبت بأسعار «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي من ضبط ومخالفة 5 محال تلاعبت بالأسعار المعروضة خلال حملة «التخفيضات الكبرى» التي شهدتها دبي بين 22 وحتى 24 نوفمبر إلى جانب ضبط ومخالفة 5 محال أخرى تزاول نشاط التنزيلات دون وجود تصريح تجاري، وتأتي هذه الضبطيات من إجمالي 79 مخالفاً في تلك الفترة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الإجراءات الملتوية، وتعزيز ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة.

وتأتي جهود اقتصادية دبي في إطار سعيها الدؤوب للحفاظ على مكانة وسمعة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح، وضمان قيام الأعمال بكل شفافية وحيادية، ومنع حدوث الغش التجاري والتدليس، وكل ما يمس مصلحة المستهلكين أو التحايل عليهم.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: الحفاظ على حقوق المستهلكين من أولوليات استراتيجيتنا، لذا، قام فريق العمل بالتزامن مع حملة «التخفيضات الكبرى» بتنفيذ 213 زيارة تفتيشية على مختلف المناطق بدبي خلال الأيام الثلاثة للتخفيضات، وشملت إجراءات المفتشين التأكد من عدم التلاعب في القيمة المعلنة عبر مقارنة الأسعار قبل وبعد التنزيلات، والاطلاع على مدى مصداقية العروض المطروحة.

وأضاف: يتميز سوق دبي بالشفافية والمصداقية في اتباع القوانين واللوائح في مزاولة الإعمال والنشاطات التجارية، وهي سمة من سمات سوق دبي التي نسعى للحفاظ عليها وتعزيز مكانتها عالمياً. وندعو جميع المنشآت التجارية للالتزام بقوانين الدولة واشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أية انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين.

ودعا المستهلكين إلى التحري والتأكد من مدى صحة العروض، وكذلك ضرورة الإبلاغ عن عملية تحايل في الأسعار، وغيرها من الممارسات التي تضر بالمستهلك، وذلك من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي: مركز الاتصال 600545555، أو تحميل تطبيق «الحماية الذكية» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلكين وحل شكاويهم.